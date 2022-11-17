انتقادات تطال الاتصالات بعد تبني مشروع النظام المروري: تأسيس لحقبة ضياع جديدة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
16
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
16
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في إيران.. فوضى وإطلاق للنار في شوارع بوكان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438472-638042776001109703.png
انتقادات تطال الاتصالات بعد تبني مشروع النظام المروري: تأسيس لحقبة ضياع جديدة
محليات
السومرية نيوز – محليات
سنوات طويلة مرت وما يزال العراقيون يعانون من سوء الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الاتصالات لا سيما ما يتعلق بسوء خدمات الاتصالات الخلوية، وضعف شبكات الانترنت.
2022-11-17 | 05:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/W8rXtlqrR9F65eGIv6GGw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0
انتقادات تطال الاتصالات بعد تبني مشروع النظام المروري: تأسيس لحقبة ضياع جديدة
المصدر:
السومرية نيوز
2,635 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
سنوات طويلة مرت وما يزال العراقيون يعانون من سوء الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الاتصالات لا سيما ما يتعلق بسوء خدمات الاتصالات الخلوية، وضعف شبكات الانترنت.
ويفسر مختصون ما يجري في العراق بالنسبة لخدمات الإنترنت، بأن "وزارة الاتصالات تقوم ببيع حزم الإنترنت إلى شركات خاصة، وضمنها، وتقوم تلك الشركات الخاصة بدورها ببيع الخدمة للمواطنين بمواصفات رديئة وأسعار غالية، وهناك أيضاً فشل وزارة الاتصالات الذريع في مد الكابل الضوئي إلى المنازل رغم حديثها الطويل عن ذلك منذ سنوات".
ورغم الحديث المتكرر منذ سنوات من قبل وزارة الاتصالات بشأن ما تسميه "تحسين جودة الاتصال وتقليل الأسعار"، فإن شيئاً من ذلك لم يحدث، وظلت الأسعار مرتفعة وخدمات الإنترنت ضعيفة في معظم الأحيان.
وفي خطوة غريبة، تبنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، أمس الأربعاء، مشروع إنشاء نظام مروري متكامل.
وذكرت وزارة الاتصالات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري تبنت مشروع إنشاء نظام مروري متكامل".
وأضافت أن "ذلك يهدف للقضاء على الفساد وتسريع إنجاز معاملات المواطنين".
ووضع خبراء استراتيجيون واقتصاديون، العديد من علامات الاستفهام بشأن خطوة مشروع إنشاء نظام مروري بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حيث رأوا أن تبني وزارة الاتصالات لهكذا مشروع هو تأسيس لحقبة ضياع جديدة في النظام المروري.
وتساءل اقتصاديون عن أيهما الأكثر أهمية، "تحسين خدمة الانترنت أم انشاء نظام مروري عبر شركات متهمة بمعاناة المواطنين"؟، وفق تعبيرهم.
إذ أكد باحث بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن في حديث لـ السومرية نيوز، ان "خطوة وزارة الاتصالات بحاجة الى تنظيم الية عمل وتعاون من قبل جهات عديدة، ورؤية من قبل مختصين، قبل الشروع بها".
وأضاف، أن "وزارة الاتصالات ستناقض نفسها في حال أسندت هذا المشروع لشركات، كونها قالت انها تملك الإمكانيات للمضي به وليس المضي به عبر شركات".
وبحسب مراقبين، فإن "الشركة التي وكلت إليها مهمة إنشاء النظام المروري هي ذاتها المسؤولة عن اتصالات مديرية المرور العامة والتي دائماً ما تسجل مخالفات كتوقف نظام الاتصال المروري بشكل متكرر".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تعطيل دوام المدارس والجامعات في مدينة عراقية غداً
محليات
48.89%
15:28 | 2022-11-16
تعطيل دوام المدارس والجامعات في مدينة عراقية غداً
15:28 | 2022-11-16
مع ترقب الأمطار.. الأنواء تعلن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة
أخبار الطقس
30.52%
03:31 | 2022-11-16
مع ترقب الأمطار.. الأنواء تعلن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة
03:31 | 2022-11-16
خبر صادم.. الغاء مباراة العراق وكوستاريكا لهذا السبب
رياضة
11.28%
00:46 | 2022-11-17
خبر صادم.. الغاء مباراة العراق وكوستاريكا لهذا السبب
00:46 | 2022-11-17
بعد رفض وفد المنتخب الكوستاريكي الختم العراقي على جوازاتهم.. الداخلية: امر غير مقبول
أمن
9.31%
03:49 | 2022-11-17
بعد رفض وفد المنتخب الكوستاريكي الختم العراقي على جوازاتهم.. الداخلية: امر غير مقبول
03:49 | 2022-11-17
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
اختلاف التفكير بين الزوجين - حلقة ١٦٨ | 2022
05:00 | 2022-11-17
Morning Live
اختلاف التفكير بين الزوجين - حلقة ١٦٨ | 2022
05:00 | 2022-11-17
ناس وناس
سوق الشعلة - الحلقة ٣٣٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-17
ناس وناس
سوق الشعلة - الحلقة ٣٣٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-17
بالمختزل
كردستان.. نقاط ثقلية على حروف الموازنة - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-16
بالمختزل
كردستان.. نقاط ثقلية على حروف الموازنة - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-16
52 دقيقة
شارع الرشيد يحتضن مقاهي قديمة - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-15
52 دقيقة
شارع الرشيد يحتضن مقاهي قديمة - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-15
عشرين
قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - حلقة ٥٧ | 2022
14:00 | 2022-11-15
عشرين
قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - حلقة ٥٧ | 2022
14:00 | 2022-11-15
Celebrity
الممثل مايكل كبابة - حلقة ٢٩
14:50 | 2022-11-14
Celebrity
الممثل مايكل كبابة - حلقة ٢٩
14:50 | 2022-11-14
خط أحمر
ثلاثة إخوة بايعوا الارهاب عبر الوتس .. ونفذوا العمليات في الجبور - الحلقة ٦٢ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-13
خط أحمر
ثلاثة إخوة بايعوا الارهاب عبر الوتس .. ونفذوا العمليات في الجبور - الحلقة ٦٢ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-13
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-12
الأكثر مشاهدة
Morning Live
اختلاف التفكير بين الزوجين - حلقة ١٦٨ | 2022
05:00 | 2022-11-17
Morning Live
اختلاف التفكير بين الزوجين - حلقة ١٦٨ | 2022
05:00 | 2022-11-17
ناس وناس
سوق الشعلة - الحلقة ٣٣٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-17
ناس وناس
سوق الشعلة - الحلقة ٣٣٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-17
بالمختزل
كردستان.. نقاط ثقلية على حروف الموازنة - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-16
بالمختزل
كردستان.. نقاط ثقلية على حروف الموازنة - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-16
52 دقيقة
شارع الرشيد يحتضن مقاهي قديمة - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-15
52 دقيقة
شارع الرشيد يحتضن مقاهي قديمة - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-15
عشرين
قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - حلقة ٥٧ | 2022
14:00 | 2022-11-15
عشرين
قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - حلقة ٥٧ | 2022
14:00 | 2022-11-15
Celebrity
الممثل مايكل كبابة - حلقة ٢٩
14:50 | 2022-11-14
Celebrity
الممثل مايكل كبابة - حلقة ٢٩
14:50 | 2022-11-14
خط أحمر
ثلاثة إخوة بايعوا الارهاب عبر الوتس .. ونفذوا العمليات في الجبور - الحلقة ٦٢ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-13
خط أحمر
ثلاثة إخوة بايعوا الارهاب عبر الوتس .. ونفذوا العمليات في الجبور - الحلقة ٦٢ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-13
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-11-12
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
بعد وعوده بالتغيير، هل سيمضي السوداني نحو حكومة خدمات؟
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.