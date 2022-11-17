الداخلية توجه بإعادة تأهيل مديرية أحوال مدينة الصدر

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد أن اطلع وزير الداخلية عبد الامير الشمري بشكل ميداني على عمل مديرية "أحوال مدينة الصدر " وجه كوادر الوزارة المختصة بتنظيم حملة كبرى لإعادة تأهيل هذه المديرية وإدامة أقسامها لكي تليق بالمواطنين خلال مراجعتهم وترويج معاملاتهم".وأضافت: "اذ شرعت الكوادر المختصة برفع الانقاض وطلاء الجدران، فضلا عن تأهيل السقوف واماكن انتظار المواطنين، ومن المؤمل أن تستمر هذه الحملة حتى تحقيق الأهداف المرجوة منها".وأشارت الوزارة الى ان "هذه الحملة تأتي وسط ترحيب كبير من المواطنين الذين أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية من أجل تقديم الخدمات لهم خاصة خلال المرحلة الحالية.