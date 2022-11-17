الزيدي يدعو الحكومة الى دعم الزراعة والصناعة المحلية

وقال الزيدي في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، انه "لتشجيع الصناعة والإنتاج المحلي والزراعي والصناعي يجب على الحكومة دعمها بقوانين وإجراءات وقروض وتكفل حماية المنتج، فضلا عن ضبط الحدود والمنافذ والكمارك والضريبة لا سيما ان هناك اغراقا للسوق بالبضائع عن طريق الإقليم من جهة ومن خلال تهريب المواد الأولية الممنوع تصديرها (الحديد النحاس) من جهة ثانية".وأضاف: "يعود ذلك الى وجود شبكات منظمة تعمل على تدمير الاقتصاد الوطني لمنافع وحسابات شخصية ضيقة".