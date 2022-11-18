"الحداد ليوم واحد".. حصيلة جديدة لضحايا انفجار منظومة الغاز في السليمانية (صور)

السومرية نيوز – محليات

أعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم الجمعة، عن حصيلة ضحايا الانفجار الذي حصل يوم أمس في المحافظة.



دائرة صحة السليمانية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "حصيلة ضحايا التفجير بلغت 9 وفيات و13 جريحاً"، لافتاً الى أن "الجرحى يتلقون العلاج في مستشفيات المحافظة".

من جانبه أعلن محافظ السليمانية هڤال أبو بكر حالة الحداد في المحافظة لمدة يوم واحد على أرواح ضحايا التفجير.

ووقع مساء أمس الخميس انفجار في منطقة كازيوي بالمحافظة سببه انفجار خزان غاز سائل.