تخص الأراضي السكنية.. واسط تزف بشرى لأصحاب العقود

السومرية نيوز – محليات

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة، شمول العقود ممن لديهم خدمة 5 سنوات بالأراضي السكنية.



وقال المحافظ في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم شمول العقود ممن لديهم خدمة 5 سنوات بالأراضي السكنية".