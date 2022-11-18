تأجيل إحدى رحلات مطار بغداد والخطوط الجوية توضح

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتأجيل رحلة بغداد – السليمانية من قبل الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي دون معرفة الأسباب.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "كان من المفترض ان تنطلق رحلة بغداد - السليمانية عند الساعة السابعة والربع صباحاً من اليوم الجمعة الا انه ولأسباب غير معلومة تم تغيير الرحلة الى الساعة الـ 2 ظهراً دون إعطاء أي علم سابق للمسافرين".

وأضاف المصدر، ان "التأجيل أثار حفيظة المسافرين مطالبين بإيضاح رسمي من إدارة المطار".

الى ذلك، قالت الخطوط الجوية العراقية في بيان ورد للسومرية نيوز، انها تود "أن تعلم المسافرين عن عودة إستئناف رحلات الناقل الوطني الى مطار السليمانية الدولي والتي توقفت بسبب سوء الأحوال الجوية، كما وتتقدم الشركة بالاعتذار لجميع المسافرين ونرجوا منهم تفهم الموقف لذا إقتضى".

وفي وقت سابق، طالب رئيس تجمع الفاو زاخو، عامر عبد الجبار، بتغيير سلطة الطيران المدني العراقي وادارة مطار بغداد الدولي بعد الحريق الذي نشب باحدى صالات المطار، معتبراً أن الشركة الامنية "بائسة وضعيفة" وليس لديها خبرة.