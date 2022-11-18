ميسان.. المصادقة على موظفي عقود 6 دوائر لتثبيتهم على الملاك

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأخير صادق على قوائم العقود لدوائر (صحة ميسان - زراعة ميسان - هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة - دائرة العمل والتدريب المهني - مديرية ماء ميسان - مديرية مجاري ميسان) ممن لديهم خدمة عقدية (سنتان فأكثر) لغرض إرسالها إلى وزارة المالية لتثبيتهم على الملاك الدائم".وأضاف أنه "ستتم المصادقة على قوائم عقود (مديرية تربية ميسان ومديرية بلديات ميسان) حال وصولها إلى ديوان المحافظة".