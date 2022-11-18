محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"

والموسوي هو وكيل العمليات بجهاز المخابرات.وذكرت المحكمة، وفق وثيقة حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، إن "الموسوي متهم بأخذ مبالغ مالية لقاء عمل من أعمال وظيفته".أدناه الوثيقة: