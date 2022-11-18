انحراف باص سياحي يوقع ضحايا ومصابين في أربيل

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بوقوع ضحايا ومصابين نتيجة انحراف باص سياحي في محافظة أربيل، شمالي العراق.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "باصاً سياحياً انحرف عن مساره بالقرب من مضيف بيخال في محافظة اربيل".



وأشار إلى أن "الحادث أسفر عن وقوع 5 ضحايا، فيما أصيب 7 اخرين".