حشروا داخل كابسة نفايات.. الدفاع المدني ينقذ عاملي نظافة في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "نجحت في إخراج شقيقين من عمال النظافة حشروا داخل عجلة كابسة للنفايات في منطقة البلديات شرقي بغداد".واضافت، انه "تم تأمين نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضهم لإصابات".ولفتت الى ان "سبب الحادث كان نتيجة تعطل الكابسة فحاول العاملون عليها إصلاحها فحشروا داخلها".