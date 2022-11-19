الرافدين يحدد مدة تسديد قروض الـ150 مليون دينار

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فائدة قرض 150 مليون دينار لشراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة".وأشار الى ان "مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات وان التقديم على القرض في فروع المصرف كافة في بغداد والمحافظات".