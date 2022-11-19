الكشف عن مخالفات تخص سلامة الطائرات داخل مطار بغداد (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات

كشفت وثيقة صادرة من قسم السلامة الجوية التابع الى سلطة الطيران المدني، عدة ملاحظات تخص سلامة الطائرات والعاملين في ساحة وقوف الطائرات داخل مطار بغداد الدولي.



وبحسب الوثيقة التي أطلعت عليها السومرية نيوز فأن "تم تسجيل عدة ملاحظات تؤثر سلباً على سلامة الطائرات والعاملين في ساحة وقوف الطائرات داخل مطار بغداد الدولي من قبل شعبة عمليات المطار في ساحة وقوف الطائرات على المعدات الخاصة بتقديم خدمات المناولة الارضية العائدة الى شركة الخطوط الجوية العراقية".

ووفقا للوثيقة فان "من تلك المخالفات وجود نضوح في الزيت والوقود من المعدات الخاصة بتقديم الخدمات الارضية مما يدل على عدم اجراؤكم اعمال الصيانة اللازمة لتلك المعدات وكذلك عدم تدريب العاملين عليها وفق متطلبات معايير السلامة الجوية وهذا يعد مخالفاً لقانون وتعليمات سلطة الطيران المدني العراقي بسبب عدم التزام شركة الخطوط الجوية العراقية بالإجراءات الخاصة بالحصول على رخصة خدمات المناولة الارضية اصوليا من سلطة الطيران المدني العراقي اسوة بباقي الشركات الحاصلة على الرخصة المذكورة انفا".

وبحسب الوثيقة الصادرة بتاريخ العاشر من الشهر الحالي، تقرر ايقاف تقديم خدمات المناولة الارضية من قبل شركة الخطوط الجوية العراقية لحين الالتزام بجميع متطلبات الحصول على الرخصة المطلوبة".

يذكر ان الوثيقة صدرت قبل نشوب الحرائق في مطار بغداد الدولي بأيام، حيث كشفت مصادر ان مدير عام سلطة الطيران المقال نائل سعد منع ادارة المطار من تنفيذ منع الخطوط الجوية العراقية وأصر على السماح لها بتقديم هذه الخدمات وخالف قانون الطيران المدني واجراءات السلامة".

وبحسب مراقبون، فان "مواقع نضوح وقود الطائرات سريع الاشتعال كانت قريبة جدا من موقع الحريق الثاني في صالة نينوى الامر الذي كان سيؤدي الى كارثة انسانية يمكن ان يكون ضحيتها عشرات المسافرين والعاملين في المطار".