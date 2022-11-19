في الذكرى السادسة لاستشهاده.. العيساوي: ارث "جاسم آل شبر" فخر لامة الحشد

السومرية نيوز – محليات

أكد معاون رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي لشؤون العمليات، ياسر حسين العيساوي، اليوم السبت، ان الشهيد جاسم شبر مدير مديرية المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، ترك خلفه ارثا طيبا مباركا يفتخر به كل فرد في امة الحشد.



وقال العيساوي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "نقف هذه الأيام على اعتاب الذكرى السادسة لاستشهاد قائد من رعيل الذين لبسوا القلوب على الدروع وكانوا يتقدمون الجند في صفوف المواجهة ويشقون طريق النصر وينثرون ثماره الا وهو القائد الكبير جاسم شبر مدير ومهندس مديرية المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي".

وأضاف ان "الحديث عن القائد ومآثره لا تكفيه هذه الاسطر المعدودة ولا تحتويه مناسبة عابرة، فهو من سليل عائلة مضحية متفانية قدمت للوطن اعز ما تملك رافعة شعار "الجود بالنفس اقصى غاية الجود" قبل ان يتوج بتاج الشهادة ويلاقي ربه واجداده الطاهرين مضرجا بدمائه الطاهرة بعد غياب عن عائلته دام عدة أشهر".

وتابع، "رحل جاسم تاركا خلفه ارثا طيبا مباركا يفتخر به كل فرد في امة الحشد وفي مقدمة ذلك مديرية المتفجرات التي ساهمت بسرعة تقدم القوات وحسم المعارك وعودة النازحين في بعض المناطق، بالإضافة لدورها الان بأسناد الجهات المعنية بمكافحة الكوارث والانهيارات والبحث عن المفقودين وحماية الزيارات المليونية".

وذكر، "أننا اذ نستذكر الشهيد جاسم شبر، فأننا نتطلع الى ان تكون هذه المديرية في مصاف التشكيلات والمديريات المختصة في دول المنطقة، نظرا لما اكتسبته من إمكانيات كبيرة طيلة السنوات الماضية لتقر بذلك عين القائد الشهيد وجميع الشهداء. السلام على السيد جاسم شبر وشقيقه السيد مازن شبر وكل شهداء السادة الكرام آل شبر السلام على شهداء الحشد الشعبي فخرنا وعزنا وملاذنا السلام على جميع شهداء العراق".