حريق يلتهم احد المطاعم في الديوانية (صور)

وقال مراسلنا، إن "حريقاً التهم احد المطاعم، فجر اليوم الاحد، بمنطقة ام الخيل في محافظة الديوانية ما ادى الى حرقه بالكامل".وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني هرعت مسرعة الى المكان لاخماد الحريق"، مبينا أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة اسباب الحريق".