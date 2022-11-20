صـدور أمري استقـدامٍ لمدير عام في أحد دواوين الأوقاف

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمري استقدامٍ للمُدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال أحد دواوين الأوقاف الأسبق، في قضيَّتي المُخالفات المنسوبة إلى مجلس هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف بخصوص أحد العقارات في ديالى، فضلاً عن عقارٍ آخر في بغداد، تبلغ مساحته (9) دوانم".وأشارت الدائرة إلى أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية قرَّرت استقدام المُتَّهم و(8) مُتَّهمين آخرين في ديوان الوقف؛ استناداً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع عشر من آب الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتفتيش بحق رئيس أحد دواوين الأوقاف، وكل من معاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف؛ على خلفيَّة شراء فندق في إقليم كردستان بمبلغ (47,000,000,000) مليار دينارٍ دون وجود جدوى اقتصاديَّة.