التعليم توافق على زيادة مقاعد القبول في الدراسات العليا

وقالت الوزارة في بيان، إنه "استنادا الى قرارها بدراسة إمكانات وصول الجامعات الى الطاقة القصوى لقبول الطلبة في الدراسات العليا يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي موافقة هيئة الرأي على قرار بزيادة مقاعد القبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2023/2022".وأضافت "جاء في نص القرار بأن تكون الزيادة بواقع مقعدين للقناة العامة ومقعدين لقناة النفقة الخاصة ومقعدين لفئات الامتيازات لتشمل بذلك ألفين وثمانية وتسعين برنامجا تتوفر فيها الشروط المطلوبة لدراسة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه".