اعتقال 23 اجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة في الانبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز قسم شؤون الاقامة تمكن من القاء القبض على 23 اجنبياً مخالفاً لقانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".ونوهت المديرية الى انها "تتوعد المخالفين بالملاحقة المستمرة لهم، في مناطق بغداد والمحافظات كافة".ودعت المديرية المواطنين، الى "عدم ايواء الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن اماكن تواجدهم".