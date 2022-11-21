روسيا تتغنى بآثار العراق: علمتنا صناعة الحرف والقانون

جاء ذلك خلال زيارة السفير الروسي، صباح اليوم، إلى المتحف العراقي بهدف الاطلاع على الحضارة الرافدينية.وقال كوتراشيف بحسب بيان للهيئة العامة للآثار والتراث ورد لـ السومرية نيوز، إن "الآثار العراقية هي مثال إعجاب الجميع كونها تمثل الحضارة الإنسانية جمعاء وهي التي علمتنا صناعة الحرف والقانون والرياضيات والطب والهندسة".وأضاف، أن "أثار العراق تحظى بدعم مستمر من قبل روسيا في مجال البرامج التدريبة والعلاقات الثقافية بين البلدين".