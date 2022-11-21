حنون واللامي يبحثان تفعيل مذكرة تفاهم بين نقابة الصحفيين وهيئة النزاهة

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون استقبل نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي".وأضاف البيان ان "اللامي وقدم خلال اللقاء التهنئة لحيدر حنون بمناسبة تسنمه مهام عمله رئيسا لهيئة النزاهة فيما جرى الحديث خلال اللقاء على تفعيل مذكرة التفاهم بين النقابة والهيئة وبما يحقق إشاعة ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام فضلا عن استعداد النقابة للتعاون مع الهيئة ولتقديم كل ما من شانه الارتقاء بعملها خدمة للصالح العام ".من جانبه قدم حنون، "التهنئة لنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي لمناسبة فوزه برئاسة اتحاد الصحفيين العرب للمرة الثانية"، مشيدا بـ"الدور الفاعل الذي تنهض به نقابة الصحفيين العراقيين وعلاقاتها المتميزة محليا وعربيا ودوليا وانعكاس تلك العلاقات في نقل الصورة المشرقة عن العراق إلى الرأي العام العالمي".