الموافقة على تثبيت عقود هذه الوزارة على الملاك

وافق وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، على تثبيت موظفي الوزارة من العقود على الملاك الدائم.

وذكر بيان مقتضب للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير العدل خالد شواني وافق على تثبيت موظفي العقود في الوزارة على الملاك الدائم".