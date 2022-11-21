الموقف الوبائي في العراق: اكثر من 700 إصابة جديدة

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي الاسبوعي لجائحة كورونا في عموم العراق.



وقال الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "سجلت خلال الاسبوع الماضي (14-20) تشرين الثاني 704 اصابة جديدة و387 حالة شفاء وحالتي وفاة بالفيروس".



واشارت الى " تلقي 20913 شخصاً للقاحات الجائحة خلال الفترة المذكورة".