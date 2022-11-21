مجلس الوزراء يشيد بأتمتة الجمارك: هذا ما قدمته خلال سنتين

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن أتمتة الجمارك والمنافذ الحدودية رفدت الدولة بقرابة ثلاثة تريليونات دينار خلال السنتين الماضيتين.



وقال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "فريق اتمتة الجمارك والمنافذ الحدودية واحد من الفرق المنضوية في اللجنة العليا للحوكمة الالكترونية في العراق، يرأسها رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي".

وأوضح أن "الفريق حقق نسب انجاز ومراحل متقدمة في موضوع اتمتة الوصل الضريبي والجمركي، مما انعكس ايجابا على عمل الهيئة من جهة وعلى الدولة العراقية بصورة عامة"، مؤكداً أن "اتمتة الوصل أدت الى ايقاف عمليات التلاعب والتزوير والشبهات، فضلا عن الفساد المالي والقضاء على عملية التلاعب بجنس المادة وتزوير الوثائق الرسمية".

وأضاف، أن "عملية دخول وخروج المواد عبر المنافذ الحدودية كافة البرية والجوية والبحرية جميعها تخضع لعملية الوصل الضريبي والجمركي الالكتروني ويتم استحصال الاموال وتذهب جميعها إلى الدولة، اذ تحقق خلال السنتين الماضيتين وبجهد رئيس هيئة المنافذ الحدودية ما يقدر بتريليونين و850 مليار دينار".

وكشف مجيد، أن "رئيس الوزراء وجه بضرورة الاهتمام بملف الحوكمة وأتمتة الجمارك والمنافذ الحدودية".