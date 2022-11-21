دهوك.. إصابات بانفجار جراء تسرب للغاز داخل "اقسام داخلية"

أفاد مصدر أمني، بإصابة 10 أشخاص على الأقل بانفجار جراء تسرب للغاز داخل اقسام داخلية في محافظة دهوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اكثر من 10 اصابات نتيجة انفجار حصل بسبب تسريب في احد انابيب الغاز داخل الاقسام الداخلية للطلاب بمبنى محافظة دهوك". وأضاف المصدر أن "حريقاً حصل نتيجة الانفجار وفرق الدفاع المدني موجودة بمكان الحادث لاخماد النيران واسعاف المصابين".