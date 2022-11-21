أربع وفيات و27 مصاباً حصيلة "انفجار دهوك"

أعلن الدفاع المدني في دهوك، عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين بانفجار منظومة غاز في المحافظة.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن "4 أشخاص توفوا واصيب 27 آخرين بانفجار منظومة غاز في قسم داخلي للطلبة".

وكان مصدر أمني أفاد، قبل ساعات، بإصابة 10 أشخاص بانفجار جراء تسرب للغاز داخل اقسام داخلية في محافظة دهوك.