بينها وفاة 4 أشخاص.. صحة كردستان تعلن الحصيلة النهائية لحريق دهوك

وقال وزير الصحة، سامان برزنجي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحريق الذي نشب في مبنى يضم فرناً ومساكن لطلاب المعاهد في دهوك تسبب بوفاة أربعة أشخاص وإصابة 26 آخرين".وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق، بإصابة 10 أشخاص بانفجار جراء تسرب للغاز داخل اقسام داخلية في محافظة دهوك.