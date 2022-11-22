بعد سلسلة حرائق.. حكومة اقليم كردستان تقرر ايقاف العمل بنظام الغاز

وقال بارزاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "تقرر ايقاف جميع أشكال العمل بنظام الغاز وعدم استخدامها بأي شكل من الأشكال".وبحسب البيان، وجه بارزاني "بإجراء تحقيق شامل مع جميع الأطراف بشأن حريق دهوك".وقبل قليل، قال وزير الصحة، سامان برزنجي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحريق الذي نشب في مبنى يضم فرناً ومساكن لطلاب المعاهد في دهوك تسبب بوفاة أربعة أشخاص وإصابة 26 آخرين".