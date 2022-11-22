توضيح أمني بشان وفاة "متهم" موقوف في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "في الوقت الذي تعزي فيه شرطة البصرة ذوي احد المتهمين الذي وافاه الاجل اليوم والموقوف وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات بعد تدهور حالته الصحية، لذا نود ان نوضح انه بعد ان ساءت الحالة الصحية لمتهم موقوف منذ اكثر من شهرين على ذمة التحقيق في شعبة مكافحة اجرام ابي الخصيب الموقوف وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".وأضافت، أن "المتهم كان يعاني من مرض عجز في القلب وتم ارساله اليوم الى مستشفى ابي الخصيب العام، وتم اجراء اللازم من قبل المستشفى وبعد تلقيه العلاج تم اخراجه من المستشفى واعادته الى شعبة مكافحة اجرام ابي الخصيب كونه موقوف لديهم".وتابعت: "وقد ساءت حالته الصحية للمرة الثانية وتم نقله الى المستشفى اعلاه وفارق الحياة اثناء نقله الى المستشفى نتيجة لمرضه".وأشارت الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الوفاة الحقيقية وسوف تعلن قيادة شرطة البصرة عن نتائج التحقيق وكل المستجدات في وقت لاحق؛ أيماناً منها وحرصها على الشفافية التامة واطلاع الرأي العام عن النتائج".