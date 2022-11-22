مركز صحفي يحذر من تطويع قانون الجرائم المعلوماتية لتضييق الحريات

وذكر المركز في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نشدد على إجراء مزيد من الورش والنقاشات بمشاركة المختصين والمنظمات الحقوقية والمدنية بشأن قانون الجرائم المعلوماتية الذي أنهى مجلس النواب العراقي يوم أمس الاثنين القراءة الاولى له".وأعرب المركز عن "مخاوفه من احتمالية تطويع بنود معينة القانون بما يسهم في تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير لاسيما وأن مجلس النواب يهمين عليه لون سياسي واحد وهو ما يثير القلق من تمرير بعض المشاريع وسن التشريعات وفق غايات سياسية".ونوه مركز النخيل "في نفس الوقت ببعض الفقرات الجيدة في القانون بشأن مكافحة الابتزاز الإلكترونية وإنهاء الفوضى الحاصلة في الفضاء الإلكتروني، لكن ذلك مرهون بإجراءات وبنود واضحة وصريحة بعيدا عن الكلمات الفضفاضة التي تتحمل تأويلات مختلفة ما يسهل استخدامها ثغرات قانونية مستقبلا".