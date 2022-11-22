للعام 2022.. جامعة بغداد تتقدم في مؤشر البحث العلمي "سكوبس"

السومرية نيوز – محليات

أعلن رئيس قسم الجودة في جامعة بغداد عمر الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، عن تقدم الجامعة في مؤشر البحث العلمي سكو " "SCOPUSلعام 2022، وفقا لأحدث نتائج قاعدة البيانات الدولية.



وقال رئيس قسم الجودة في جامعة بغداد، عمر الفتلاوي، في بيان ورد للسومرية، إن "الجامعة تصدرت في مؤشر البحث العلمي "سكوبس SCOPUS "لعام 2022، وفقا لأحدث نتائج قاعدة البيانات الدولية".

وأضاف الفتلاوي، أن "عدد البحوث العلمية المنشورة في قاعدة سكوبس لجامعة بغداد بلغت (19484) بحثا ًعلمياً دولياً، فيما كانت البحوث المنشورة هذا العام (2066) بحثاً بزيادة احصائية بلغت نحو(70) بحثا في اليوم الواحد".

وأشار إلى، أن "التخصصات العلمية حصلت على المراتب المتقدمة بمستوى نشر البحوث العلمية في مؤشر البحث العلمي لعام 2022".

وأكد، أن "الجامعة حصلت على المركز (301-500) من اصل 550 جامعة ضمن تصنيف QS Graduate Employability Rankings 2022، الذي يعتمد على مؤشرات من بينها، السمعة الأكاديمية، وجودة البحث العلمي ونسبة الاقتباس من البحوث الأخرى، فضلا عن نسبة المدرسين الأجانب الذين يتم انتدابهم للتدريس بالجامعة، الى جانب مدى تمتع العاملين بالجامعة بسمعة طيبة وخبرة عالية".

وتابع: "كما حصدت جامعة بغداد المرتبة الأولى بين الجامعات العراقية الحكومية والأهلية في تصنيف الويبومتريكس العالمي لعام 2022، حيث بلغ تسلسلها الى(1857) عالمياً".

ولفت إلى، أن "تصنيف الويبومتريكس التابع للمركز الأعلى للبحث العلمي في اسبانيا يصدر نتائجه كل نصف سنة بالاعتماد على المؤشرات التي تقيس الحضور الافتراضي للجامعات عن طريق مواقعها حسب معايير الوضوح البالغة (50%) والشفافية (10%) وقوة وتميز البحوث (40%)".

وبين، أن "جامعة بغداد تقدمت في نشرها بمستوعب كلاريفيت Clarivate الى اكثر من (8307) بحث، في الوقت الذي بلغ عدد الاستشهادات عن الجامعة الام نحو (48666)".

وإفاد، أن "مستوعب Clarivate يعد أحد المستوعبات العالمية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يقوم بفهرسة المجلات العلمية العالمية ويمنحها معامل التأثير Cite score، ويمثل بدوره احدى مؤشرات رصانة البحوث العلمية".

وأشار إلى، أن "عدداً من المجلات في جامعة بغداد ومنها الباحث الاعلامي نالت على معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف- ARCIF” – ) وهي أحد مبادرات قاعدة بيانات (معرفة) للإنتاج والمحتوى العلمي للعام 2022، بحسب إعلان نتائج التقرير السنوي السابع".

ونوه الى إن "جامعة بغداد اتخذت سياسات واجراءات عملية وعلمية عديد أسهمت في زيادة غير مسبوقة في معدل البحوث العلمية المنشورة دوليا خلال المدة الاخيرة، بالإضافة الى تأكيداتها المستمرة على الاهتمام بتحسين سمعة المجلات العلمية عبر اعتماد معايير دولية تتيح اعتمادها في المستوعبات العالمية".