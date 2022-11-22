أمطار وعواصف رعدية.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع زخات مطر في أقسامها الغربية صباحاً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، فيما سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً يتحول إلى غائم ليلاً ويكون ممطراً بعد منتصف الليل في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً يتحول إلى غائم ممطر ليلاً وحدوث عواصف رعدية احياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول إلى غائم ليلاً، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً ممطراً مع حدوث عواصف رعدية احياناً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط أمطار ليلاً مع فرصة لحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع امطار في الاقسام الشرقية تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً وحدوث عواصف رعدية احياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون فيها غائماً مع امطار متوسطة الشدة خاصة في اقسامها الشرقية تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق".