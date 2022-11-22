بحضور "اليونسكو".. اجتماع للحد من التجاوزات على المواقع الاثرية في سامراء (صور)

واوضح ليث في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اجتماعاً عقد في مكتب المحافظ بمدينة سامراء تناول عددا من المواضيع المهمة والمتعلقة بمدينة سامراء الاثرية والتجاوزات الحاصلة على المدينة وتحديد المدينة الأثرية ضمن لائحة التراث العالمي بحضور منظمة اليونسكو".وكما ناقش الاجتماع آليات إيقاف التجاوزات ورفعها عن المدينة بالطرق القانونية ووفق قانون الآثار رقم 55 لسنة 2002 وتقيمها بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين.ومن جانب آخر أطلع رئيس الهيئة ووفد منظمة اليونسكو وعدد من المسؤولين في المحافظة ميدانياً على التجاوزات الحاصلة على الآثار الشاخصة.ووفد المنظمة أطلع بشكل واقعي على واقع المدينة في سامراء بعد ان استمع إلى شرح مفصل عن الظروف التي مرت بها المدينة اثناء احتلال داعش والعمليات العسكرية وتم أخذ الإجراءات المناسبة وحل المشاكل والمعوقات التي حصلت فيها فضلا عن اطلاعه على اكمال الاجراءات التي تتعلق بتأهيل قصر العاشق ودار الضيافة ومركز ثقافي وبانوراما تاريخية كلها تنعكس ايجابا على السياحة التاريخية والتراثية للمدينة.