السوداني يطالب بالوقوف على أسباب حوادث اقليم كردستان

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن السوداني "أعرب عن عميق حزنه لتكرار الحوادث المؤسفة في مدن إقليم كردستان العراق جراء تفجّر منظومات الغاز، وكان آخرها في مدينة دهوك"، متقدماً بـ"التعازي والتضامن الكامل مع أهالي الضحايا".وبحسب البيان، وجه السوداني "الوزارات المعنية بالحكومة الاتحادية بتقديم الدعم الكامل للجهات المختصة في الإقليم"، مشددا على "ضرورة الوقوف على الأسباب التفصيلية لتكرار هذه الحوادث وأن تفرض جميع إجراءات السلامة لضمان عدم تكرارها".