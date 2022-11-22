اخماد حريق اندلع داخل خزان وقود في الانبار (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرقنا تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل خزان وقود بسعة 36 الف لتر يحمل وقود للنفط الأسود داخل معمل لإنتاج مادة البناء (البورك) في قضاء الفلوجة شرق محافظة الأنبار".وأضافت، أن "الحادث لم يؤدي لاي إصابات بشرية، مع إنقاذ خزان مجاور بنفس السعة قبل ان تصل إليه النيران".