مجلس الوزراء يوافق على تحويل عقود الكهرباء إلى الملاك

وقالت وزارة الكهرباء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد متابعة وتوجيه من وزير الكهرباء زياد علي فاضل بحسم قضية موظفي العقود، صوت مجلس الوزراء على تحويلهم للملاك الدائم".جاء ذلك، وفق البيان، "خلال أعمال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني.