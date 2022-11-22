كربلاء.. كادر تدريسي يتعرض الى هجوم بالسكاكين من قبل طالب

افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بتعرض كادر تدريسي الى هجوم بالسكاكين من قبل طالب مفصول واصدقائه في كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن" كادراً تدريسياً في اعدادية المؤاخاة بقضاء الهندية تعرض الى هجوم بالسكاكين من قبل طالب مفصول وعددا من اصدقائه داخل المدرسة".



واضاف انه "تم نقل أربعة مدرسين إلى مستشفى قضاء الهندية العام ليتلقوا العلاج".

