محافظة أخرى تقرر تعطيل دوام المدارس الأحد

قررت محافظة صلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الأحد.



وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب وجه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة كافة ليوم الأحد المصادف 15_1_2023، استجابة لمطالبات الأهالي في عموم مدن المحافظة".

وعزا ذلك الى "سوء الأحوال الجوية، وصعوبة التنقل بين الطرق".

وقررت محافظة ديالى، السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.