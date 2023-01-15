تنفيذ عمليات ضبط بمصرف ومستشفى ومنفذ حدودي في واسط

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "العمليَّة الأولى التي نفَّذها فريق مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى المصرف العقاريّ في المُحافظة، تمكُّن الفريق من ضبط أوليَّات قيام المصرف بمنح قروضٍ للمُقترضين لمشروع حيّ الجامعة السكنيّ الاستثماريّ، واستقطاع مبلغ العمولة الإداريَّة البالغة 1%منهم"، مُبيّنةً "مُخالفة ذلك للتعليمات الخاصَّة بمنح قروض مبادرة البنك المركزيِّ التي نصَّت على أن يتحمَّل المُستثمر المبلغ أعلاه".وأضافت إنَّه "نتج عن هذه المُخالفة المُرتكبة من قبل المصرف استفادة المستثمر على حساب المُقترض الذي أصابه ضررٌ ماديٌّ، لافتةً إلى أنَّ مجموع المبالغ المُستقطعة من المُقترضين بلغ (633,110,000) مليون دينار".وبينت الدائرة: "الفريق انتقل إلى مستشفى الصويرة العام، حيث رصد تلاعبٍاً وعروضاً وهميَّةً في مُعاملات شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ بقيمة (280,800,000) مليون دينارٍ"، مُنوّهةً بأنَّ "عمليَّة شراء الأجهزة التي تمَّ تجهيزها من قبل (3) مكاتب في بغداد تضمَّنت جهاز (كاوج /2 وحاضنة أطفال/2 وسيباب/2 ) وجهازي (اوتكليف وسونكيد)".وأشار البيان الى، ان "العمليَّة الثالثة نُفِّذَت في منفذ زرباطية الحدوديّ، حيث تمَّ خلالها ضبط (17) معاملةً گمرگيَّة تمَّ التلاعب فيها واحتساب رسوم الجباية بمبلغ أقلّ من المُقرّر، بشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات، الأمر الذي تسبَّب بحصول هدرٍ في المال العام".