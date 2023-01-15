مصرع واصابة 5 أشخاص بحادث سير في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث تصادم بين عجلة ودراجة نارية في العاصمة بغداد أدى الى مصرع شخص واصابة أربعة أخرين".وأضاف، ان "الحادث حصل على طريق الشارع السياحي ضمن مقتربات قضاء الحسينية".