موقف مروري.. زحامات خانقة وحركة سير شبه متوقفة في شوارع العاصمة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "أغلبية شوارع العاصمة بغداد شهدت اليوم الاحد، زحامات خانقة وحركة سير شبه متوقفة"، لافتا الى أن "طريق الدورة تقاطع المصافي شهد زخما مرورياً".وأضاف، ان "حركة السير في جسري الطابقين والجادرية كذلك شهدت زخما مروريا وسير شبه متوقف رغم رفع السيطرات الأمنية"، مبينا أن "تقاطع جامعة بغداد هو الاخر شهد زخما شديداً".وأشار المصدر الى، أن "حركة السير في الطريق المؤدي الى الباب الشرقي ومنطقة الخضراء باتجاه الكرادة شبه متوقفة"، لافتا الى أن "معسكر الرشيد باتجاه الزعفرانية شهد زخما مروريا أيضا".