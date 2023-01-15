العراق وسوريا يؤكدان على تعزيز الشراكات الدولية

السومرية نيوز – محليات

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا نعيم العبودي، اليوم الاحد، وزير الكهرباء في الجمهورية العربية السورية غسان الزامل على هامش أعمال الدورة ١٣ للجمعية العامة لوكالة الدولية للطاقة المتجددة في العاصمة الإمارتية أبو ظبي.



وذكر بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، ان "الجانبان استعرضا مسارات التعاون بين البلدين والتنسيق المؤسسي في مجالات الطاقة المتجددة بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين".

وبحسب البيان، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي خلال اللقاء أن "الحكومة العراقية ومؤسساتها المختصة حريصة على تعزيز الشراكات على الصعيد الدولي من أجل تحقيق التزامات الحكومة العراقية في مواجهة التغير المناخي وترتيب أولويات التعامل مع مستقبل الطاقة المستدامة".

وتابع البيان، ان "اللقاء حضره كل من السفير العراقي في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور مظفر مصطفى الجبوري ومن الجانب السوري السفير غسان عباس وعدد من المختصين".