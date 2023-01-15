المالية: إنجاز إجراءات استحداث أكثر من 17 ألف درجة وظيفية لتثبيت العقود

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "دائرة الموازنة في وزارة المالية انجزت اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت المتعاقدين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، والبالغة اكثر من (١٧) الف درجة ، الوجبة الثالثة موزعة كالآتي :ـ•وزارة العمل / المركز ١٠٦•دائرة صحة ذي قار ١٨٢٤•وزارة البيئة / المركز ٢٧٧•وزارة الموارد المائية / دائرة المصب العام ١٠٢•مديرية بلديات محافظة ذي قار ٤•مديرية شباب ورياضة الانبار ١٩٠•وزارة الاعمار والاسكان/ دائرة الاشغال والصيانة ٨•مديرية بلديات محافظة بابل ٢•دائرة صحة واسط ١٤٠٤•مديرية زراعة الانبار ٧٧١•الهيئة العامة للسدود والخزانات ١١٣•محافظة الانبار ١٦•هيئة البحث والتطوير الصناعي ٧٣•مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة ٢٨١•دائرة البحوث الزراعية ٤٦٢•دائرة العمل والتدريب المهني / ميسان ٧•دائرة الثروة الحيوانية ١٨٠•وزارة الزراعة / دائرة البستنة ٤٥٦•دائرة صحة الانبار ١٤٣٧•الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية ٨٧٤•المؤسسات البلدية لمحافظة المثنى ٢٢٥٢•وزارة الثقافة / دار الشؤون الثقافية ٦١•مديرية ماء ميسان ١١٥٥•المؤسسات البلدية لمحافظة ميسان ٢٤٠٩•وزارة الموارد المائية/ مركز الدراسات والتصاميم الهندسية ٣٢•دائرة التسجيل العقاري ٢٩•مديرية بلديات محافظة الديوانية ٤٢•دائرة الكّتاب العدول ٨٦•وزارة العدل/ دائرة التنفيذ ٧٠•المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية/ البصرة ٧٠•دائرة طرق وجسور الديوانية ٥•هيئة الحماية الإجتماعية ١١٣•دائرة البلديات / ميسان ٦•الجامعة المستنصرية ٢٢٢•الجامعة العراقية ١٠٧٣•جامعة تكنلوجيا المعلومات والإتصالات ٤•جامعة ميسان ٩٥•جامعة النهرين ٢٧•جامعة ذي قار ١٥٥•جامعة البصرة ١٠٥٦وأضاف البيان، أن "اجراءات الاستحداث تأتي استنادا الى احكام المادة (٤٥ / خامساً) من قانون الإدارة المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ ، إذ يتم تضمين فرق المبالغ ضمن موازنة العام ٢٠٢٣ ".وأشارت الى أنه، "سيتم تزويد الجهات المعنية بأسماء المعينين كافة، على ان تتحمل تلك الجهات صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين" .