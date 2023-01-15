مصرف حكومي يصدر توضيحاً بشأن ضوابط بيع الدولار للمواطنين

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "سعر بيع الدولار للمواطنين الراغبين سيكون بـ(1465) دينار لكل دولار"، موجهاً " ثلاثة فروع في بغداد لاستقبال المواطنين هي(الفرع الرئيسي / اليرموك /راغبة خاتون)".وأضاف، أن "الراغب بالشراء من حامل بطاقة نخيل يودع المبلغ في بطاقته مباشرة اما الذين لا يملكون بطاقة يتم إصدارها لهم بموجب المستمسكات الرسمية".ولفت الى أن "مبلغ (10000) دولار كحد للمسافرين خارج العراق فقط، علما ان اجمالي مبلغ الشراء هو (14650000) دينار لا غيرها".