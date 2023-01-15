امانة بغداد توضح بشأن وثيقة متداولة لاستقدام أحد موظفيها من قبل النزاهة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الوثيقة المتداولة في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقدام احد موظفيها للتحقيق من قبل هيئة النزاهة هي لغرض الاستقصاء والتأكد من صحة المعلومات الواردة اليها من قبل احد المخبرين ولم يتم تأكيدها وهي قيد التحقق ".وتابعت ان "المومأ اليه في الوثيقة المتداولة لا يشغل منصب مدير مكتب امين بغداد ولم يكلف بهذه المهمة ".ودعت أمانة بغداد، وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى، "توخي الدقة واستقاء المعلومة من مصدرها الموثوق".