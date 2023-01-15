رئيس الجمهورية يؤكد العمل على بناء السدود وحماية المسطحات المائية

وذكر بيان لمكتب رشيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم، في قصر بغداد، وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، بحضور مدير عام دائرة التخطيط في الوزارة؛ لبحث آخر التطورات في ملف المياه، حيث أكد الرئيس أن هذا الملف ينبغي أن تكون له الأولوية في المهام من خلال العمل الجاد وتضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية لحماية الموارد المائية، مشيراً إلى أن معظم تصاميم المشاريع موجودة وتنتظر التنفيذ".وأشار رشيد إلى "ضرورة حماية المسطحات المائية من البحيرات والأهوار وصيانة السدود وإنشاء سدود أخرى للحفاظ على الموارد المائية من الضياع والاستفادة من كمية الأمطار الوفيرة نسبيا هذه السنة، إلى جانب منع تجاوزات أحواض الأسماك المُقامة على ضفاف الأنهر، وكذلك تطوير طرق الري المُعتمدة حيث أن طرق الري الحالية تستنزف الكثير من الموارد المائية".وأضاف، أن "رئاسة الجمهورية تعمل على تشكيل مجلس أعلى للمياه يضم خبراء من الوزارات والهيئات ذات العلاقة، يأخذ على عاتقه إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه ملف المياه، مؤكداً أنها مهمة وطنية كبيرة"، مؤكداً "ضرورة ضمان حصص مائية عادلة للعراق من نهري دجلة والفرات والتنسيق مع الجارتين تركيا وإيران في هذا الصدد عبر الدخول بمفاوضات جادة للوصول إلى حلول تضمن العدالة في الحصص المائية للجميع".وأعرب رئيس الجمهورية، عن "استعداده لدعم وزارة الموارد المائية في عملها كونها تعتبر من أعرق الوزارات ولها أهمية خاصة، مشدداً على أهمية العمل على زيادة ميزانية الوزارة لتتمكن من توفير احتياجاتها وإنجاز المشاريع الضرورية لتحسين إدارة الموارد المائية في البلاد".من جانبه، ثمّن الوزير "اهتمام رئيس الجمهورية بملف المياه وتوجيهاته في هذا الجانب، كما قدّم شرحا حول سير عمل الوزارة والخطط الموضوعة لإدارة ملف المياه في البلاد".