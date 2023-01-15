ضبط حاويات "ثلاجات" ومعدات طبية مخالفة في أم قصر

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضبط (٩) حاويات تحتوي على ( ثلاجات عمودية جديدة) مخالفة للضوابط والتعليمات الاستيرادية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي"، مبينة أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات حسب القوانين والتعليمات النافذة".وأضافت في بيان منفصل، أن "مركز كمرك ام قصر الشمالي ضبط (٤) صناديق تحتوي على معدات طبية ( كرسي طبيب اسنان) مخالفة للضوابط والشروط الاستيرادية"، لافتة إلى أن "عملية الضبط تمت بالتعاون المشترك مع هيئة المنافذ الحدودية و باسناد من شرطة الكمارك".