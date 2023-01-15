مراقبون يشيدون بالقضاء: أوامر إطلاق السراح تمت وفق القانون

وقال هؤلاء في أحاديث لـ السومرية نيوز، إن "قرارات القضاء كلها وفق الدستور والقانون، وأسهمت بشكل مباشر في حفظ هيبة البلاد".وأشادوا "بقرارات مجلس القضاء الأعلى"، مشددين على أن "جميع قرارات إطلاق السراح تمت وفق القانون".يذكر أن مجلس القضاء الأعلى، حسم خلال الفترة الأخيرة، جملة قضايا مهمة، بينها إطلاق سراح عدة أشخاص، وفق القانون.