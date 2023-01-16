توقف الرحلات الجوية في مطار بغداد – عاجل

وذكرت الإدارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تود أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 100م".وأضافت: "سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".