بغداد.. اخماد حريق اندلع داخل أحد فنادق منطقة السعدون

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإخماد حادث حريق اندلع داخل أحد فنادق منطقة السعدون في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تم اخماد حادث حريق اندلع داخل أحد فنادق منطقة السعدون في العاصمة بغداد".





