قبيل مباريات نصف نهائي "خليجي 25".. الضباب يغطي سماء البصرة (صور)

وقال مراسلنا، إن "المحافظة شهدت ضباباً كثيفاً منذ الصباح الباكر، تسبب بحجب الرؤية في الشوارع والطرق الرئيسية بالبصرة".ووثقت عدسة السومرية نيوز مشاهد من محافظة البصرة بعد اجتياح الضباب لسماء المحافظة.الصور ادناه: