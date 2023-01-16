بسبب الضباب.. مصرع وإصابة 24 شخصاً بحادث مروع في ذي قار (فيديو وصور)

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة 24 شخصاً بحادث مروع في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "8 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 16 اخرين نتيجة اصطدام مركبتين على طريق منطقة تل لحم الدولي السريع في ذي قار باتجاه البصرة".



وأضاف المصدر أن "الضحايا من المشجعين الوافدين الى مباراة نصف نهائي كأس الخليج بين العراق وقطر في محافظة البصرة".